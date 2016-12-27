Хакер заявив про злом бази даних російського візового центру в США

Про це повідомляє republic.ru з посиланням на BuzzFeed News.

Зломщик дізнався імена, адреси електронної пошти, логіни і зашифровані паролі клієнтів центру.

Kapustkiy в якості доказу опублікував скріншот з бази даних, зазначило видання. При цьому пояснив, що він не буде розголошувати всі отримані дані, так як є «моральним хакером» – людиною, яка шукає вразливості сайтів.

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«Я хочу, щоб адміністратори сайту більше дбали про безпеку і розуміли, до яких наслідків призводить злом даних», – пояснив хакер.

Видання зв'язалося з людьми, чиї імена зазначені у поданому хакером скріншоті. П'ять осіб підтвердили, що вони подавали документи на отримання російської візи.

Адвокат російського візового центру Джон Шорман пояснив, що, за даними служби безпеки, хакер отримав доступ не до самої бази даних, а до календаря зустрічей одержувачів візи з консулом російського посольства. Співрозмовник підкреслив, що в календарі були записані три тисячі осіб. Він також додав, що центр сповістить всіх клієнтів, що стався витік особистих даних.