У Китаї випробували перший літак на водневому паливі

Про це повідомляє Русская служба BBC.

Тестовий політ був проведений в місті Шеньян на північному сході Китаю. Повідомляється, що літак зміг набрати висоту 320 метрів.

Літак був створений фахівцями Даляньского бюро хімічних досліджень Академії наук Китаю і Ляонинського авіаційного науково-дослідного інституту на базі двомісного електролітачка RX1E.

Машина оснащена водневим паливним елементом, який здатний виробляти потужність 20 кВт. Також на борту є додаткові акумулятори, що заряджаються під час польоту.

Читайте такожNASA запустило крилату ракету зі супутниками дослідження ураганів (відео)

Розробники стверджують, що за весь час випробувань не було зафіксовано ніяких шкідливих викидів в атмосферу. Повідомляється, що всі системи літака успішно функціонували при температурі мінус 20 градусів за Цельсієм.

Китай став третьою країною у світі, яка провела випробування літака на водневих елементах. Раніше такі випробування проводилися в США і Німеччині.