Вчені змогли визначити "відсутній елемент" ядра Землі

Про це повідомляє Русская служба BBC.

По своїй частці у хімічному складі центру нашої планети елемент займає третє місце після нікелю і заліза, проте вчені досі не можуть точно назвати.

Експеримент дослідників з університету Тогоку був проведений в умовах високої температури і тиску, щоб як можна точніше симулювати реальну обстановку в центрі Землі. За його підсумками вчені прийшли до висновку, що швидше за все потрібним елементом є кремній.

Читайте такожУчені визначили найкорисніший сезон для бігу (відео)

Це відкриття може допомогти нам отримати більш ясне розуміння того, як формувалася наша планета.

"Ми вважаємо, що кремній - важливий елемент у складі ядра - близько 5% ваги внутрішнього ядра Землі можуть припадати на кремній, розчинений у залізо-нікелевих сплавах, - розповів в інтерв'ю Бі-бі-сі провідний дослідник Ейдзі Отані з університету Тохоку.

Внутрішнє ядро Землі вчені подають як тверду кулю діаметром приблизно 2400 км.

Ядро знаходиться дуже глибоко під земною поверхнею, щоб досліджувати безпосередньо, тому для визначення його складу вчені вивчають те, як відбиваються і переломлюються проходячи через центр планети поздовжні сейсмічні хвилі.

Вченим вдалося визначити, що приблизно на 85% ядро складається з заліза, і ще на 10% - з нікелю. З чого складаються решта 5% ядра з точністю встановити досі не вдавалося. Зокрема вчені припускали, що це може бути вуглець або кисень. Те, що це може бути кремній, також постулювалося в минулому.

Щоб встановити склад решти 5% ядра, команда Ейдзі Отані змішала залізно-нікелевий сплав з кремнієм. Після цього суміш піддали впливу високої температури і тиску, таким чином створивши умови близькі до умов центру Землі.

Як виявили вчені, показники спотворення хвиль при проході через цю суміш повністю збігалися з поведінкою сейсмічних хвиль, що проходять через ядро планети.

Втім, за словами Охані, остаточно присутність і частку кремнію в ядрі ще належить підтвердити, а відкриття не скасовує наявності в складі ядра нових елементів.