Amazon запускає канал для любителів аніме

18:01, 13 січня 2017
Наука та IT
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Amazon запустив партнерський канал Anime Strike, який дозволить дивитися аніме-серіали і фільми за $5 в місяць.

REUTERS

Про це повідомляє The Next Web.

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Зараз канал доступний для передплатників Amazon Prime Video в США. Anime Strike увійде в число каналів бренда від Amazon, які можна оплачувати щомісяця і дивитися за допомогою власного онлайн-кінотеатру компанії.

Amazon заявила, що планує розширювати каталог аніме щотижня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Apple запускає свій відеосервіс і шукає досвідченого продюсера".

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