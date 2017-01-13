Amazon запускає канал для любителів аніме
18:01, 13 січня 2017Наука та IT
430 0
Amazon запустив партнерський канал Anime Strike, який дозволить дивитися аніме-серіали і фільми за $5 в місяць.
REUTERS
Про це повідомляє The Next Web.
Читайте такожСвіт Disney став ближче: компанія представила власну приставку для ігор (фото)
Зараз канал доступний для передплатників Amazon Prime Video в США. Anime Strike увійде в число каналів бренда від Amazon, які можна оплачувати щомісяця і дивитися за допомогою власного онлайн-кінотеатру компанії.
Amazon заявила, що планує розширювати каталог аніме щотижня.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Apple запускає свій відеосервіс і шукає досвідченого продюсера".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter