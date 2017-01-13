Amazon запускає канал для любителів аніме

Про це повідомляє The Next Web.

Читайте такожСвіт Disney став ближче: компанія представила власну приставку для ігор (фото)

Зараз канал доступний для передплатників Amazon Prime Video в США. Anime Strike увійде в число каналів бренда від Amazon, які можна оплачувати щомісяця і дивитися за допомогою власного онлайн-кінотеатру компанії.

Amazon заявила, що планує розширювати каталог аніме щотижня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Apple запускає свій відеосервіс і шукає досвідченого продюсера".