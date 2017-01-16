Померла людина, яка останньою побувала на Місяці

Про це повідомляє NASA.

Відзначається, що 82-річний Сернан помер в оточенні родини.

Капітан ВМС США Сернан протягом своєї кар'єри тричі побував у космосі і двічі на Місяці. Також він став другим американцем, що вийшов у відкритий космос.

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У червні 1966 року він став одним із пілотів триденної місії «Джеміні-9», у ході якої астронавт провів у відкритому космосі дві години. У травні 1969 року він був пілотом місячного модуля «Аполлон-10», який здійснив політ навколо Місяця.

А в грудні 1972 року Юджин Сернан очолив останню місію на Місяць "Аполлона-17", коли була здійснена крайня висадка людей на супутник Землі, яка стала завершальною і в його кар'єрі.

По дорозі до Місяця його команда зробила знамениту фотографію Землі, на якій видно Африку і Південний полюс. Сернану також належать крайні слова, сказані людиною на Місяці.