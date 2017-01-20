У США створено першу пересувну міні-АЕС
Фахівці із США створили "мініатюрну" атомну електростанцію, довжина якої не перевищує 30 м і її можна навіть перевозити за допомогою вантажівки.
Якщо вона успішно пройде випробування, то, можливо, до 2026 року вже буде використовуватися, повідомляється на сайті компанії-розробника.
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Нова АЕС здатна виробляти 50 МВт, цього достатньо, щоб забезпечити електрикою тисячі будинків. Вона працює за тим же принципом, що і звичайні АЕС, але замість вибудовування окремої будівлі модульний реактор будуть доставляти до місця призначення і підключати до електромережі. Також замість звичайного замкнутого контуру охолодження, який може вийти з ладу, в новій АЕС використовується природна конвекція.
Для вироблення електрики передбачається використовувати «батареї» з кількох станцій. Це допоможе уникнути серйозних проблем: у разі відмови одного з них решта візьмуть її функції на себе.