Українську IT-команду визнали найкращою у світовому рейтингу "білих" хакерів (відео)
Українців визнали найкращими серед спеціалістів, здатних визначати рівень ураженості системи від вірусних атак та створити надійний захист.
Протягом року 12 тисяч команд зі всього світу змагаються у спритності хакерського вторгнення.
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Команда dcua Національного технічного університету України "Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського" визнана найкращою серед понад 12 тисяч команд "білих" хакерів усього світу в рейтингу CTFtime у 2016 році, передає ТСН.
Таке досягнення не просто зміцнює престиж КПІ, а й може гарантувати учасникам української команди вдале працевлаштування у провідних світових ІТ-компаніях.
"Білими" хакерами зазвичай називають фахівців, здатних визначити, наскільки захищеною є система від зовнішніх атак і кіберзлочинців, та вибудувати її ефективний захист. Однак самі такі спеціалісти надають перевагу терміну "дослідники у галузі інформаційної безпеки", оскільки їхнім завданням є не злам чиїхось комп'ютерних систем і мереж, а дослідження нових технологій.