Українську IT-команду визнали найкращою у світовому рейтингу "білих" хакерів (відео)

Протягом року 12 тисяч команд зі всього світу змагаються у спритності хакерського вторгнення.

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Команда dcua Національного технічного університету України "Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського" визнана найкращою серед понад 12 тисяч команд "білих" хакерів усього світу в рейтингу CTFtime у 2016 році, передає ТСН.

Таке досягнення не просто зміцнює престиж КПІ, а й може гарантувати учасникам української команди вдале працевлаштування у провідних світових ІТ-компаніях.

"Білими" хакерами зазвичай називають фахівців, здатних визначити, наскільки захищеною є система від зовнішніх атак і кіберзлочинців, та вибудувати її ефективний захист. Однак самі такі спеціалісти надають перевагу терміну "дослідники у галузі інформаційної безпеки", оскільки їхнім завданням є не злам чиїхось комп'ютерних систем і мереж, а дослідження нових технологій.