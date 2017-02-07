Користувачі, які розпалюють ненависть, будуть назавжди відлучені від Twitter

Згідно з повідомленням компанії, Twitter буде встановлювати особу, чиї акаунти були заблоковані за образливу поведінку. Це робиться для того, щоб вони не могли створити нові акаунти, тобто були назавжди відлучені від Twitter, передає Російська служба Бі-бі-сі.

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Також компанія Twitter повідомила, що працює над створенням системи так званого "безпечного пошуку", яка буде виключати твіти з потенційно чутливим змістом. Твіти з потенційно образливим змістом видалятися не будуть, однак система їх виключить з результатів пошуку по конкретному запиту.

Twitter також працює над винятком з пошуку потенційно образливих і "низькоякісних" обговорень, які мало пов'язані із заданою темою. Ці обговорення також не будуть видалятися, але стануть менш помітні для користувачів.

У травні минулого року Facebook, Twitter, YouTube і Microsoft підписали кодекс щодо боротьби з агресією, з ненавистю і ксенофобією в інтернеті, що передбачає видалення екстремістського контенту зі всіх згаданих ресурсів протягом доби.

Погоджений компаніями кодекс передбачає також можливість блокування акаунтів, на яких були опубліковані пости з екстремістським змістом.