Facebook запустив автоматичне програвання відео зі звуком у стрічці

У Facebook у стрічці звук відео буде програватись автоматично. Таке нововведення компанія введла для мобільного додатку. Про це йдеться у повідомленні на сторінці компанії.

У той же час гучність звуку відео буде повільно спадати або зростати під час перегляду стрічки. У разі ж, якщо телефон перебуватиме у беззвучному режимі, то звук відео також буде відключено. Однак, чи буде застосовуватися функціонал для десктопної версії Facebook невідомо.

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Також Facebook спростить перегляд вертикальних відео з телефону: при натисканні ролик буде розгортатись на весь екран. При цьому користувачі зможуть і згорнути відео до невеликого віконця в кутку екрану – так можна буде дивитися ролик і гортати стрічку новин далі.

Крім того, Facebook запустила додатки для перегляду відео на Apple TV, Amazon Fire TV і Samsung Smart TV. В майбутньому планується розширити кількість платформ, на яких є додаток.