Фінальні сцени з кращих за останні 50 років фільмів "Оскара" поєднали в одному відео

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Зокрема, 1970-ті роки представлені такими стрічками, як «Хрещений батько», «Афера» і «Мисливець на оленів».

В 1980-ті роки кращими фільмами визнавалися, приміром, «Амадей», «З Африки», «Людина дощу», в 1990-ті - «Мовчання ягнят», «Список Шиндлера», «Форрест Гамп» і «Титанік».

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«Оскар» в 2000-х роках присуджувався «Гладіаторові», «Чикаго», «Мільйонеру з нетрів». У 2010-х лауреатами ставали «Король говорить», «Артист», «12 років рабства», «В центрі уваги».

Церемонія відбудеться 26 лютого, її проведе шоумен Джиммі Кіммел.

Лідером за кількістю номінацій є фільм «Ла-Ла Ленд», який може отримати 14 статуеток.