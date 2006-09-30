У Парижі відкривається міжнародний автосалон

Провідні світові автобудівники представлять свої новітні розробки, серійну продукцію, оригінальні конструкторські ідеї та технологічні рішення на міжнародному автосалоні "Мондьяль-2006", який відкривається у суботу в Парижі.

За словами організаторів цього автошоу, що вважається одним з найбільших і популярніших в світі, на його відвідувачів чекає рекордна кількість світових і європейських прем`єр - більше 90.

За традицією, напередодні офіційного відкриття салону для широкої публіки у виставковому комплексі пройшов день преси, під час якого журналісти змогли першими оцінити багато новинок конструкторської думки.

Європейські, американські і азіатські автобудівники демонструють на салоні новітні серійні автомобілі і концепт-кари, які стануть прообразом майбутніх перспективних моделей. Пежо, Рено, Мерседес, Ауді, Порше, Бентлі, Альфа-Ромео, Форд, Додж, Ніссан, Мазда - ось далеко не повний перелік марок, що підготували сюрпризи для відвідувачів автошоу.

Тольяттинській АвтоВАЗ, єдиний на салоні представник російського автопрому, покаже в Парижі свою нову модель "Пріору", а також модифікації "Калини" і "Ниви".

Робота паризького автошоу триватиме до 15 жовтня, і за цей час, як розраховують організатори, кількість його відвідувачів перевищить півтора мільйони людей. Висвітлювати роботу автосалону будуть більш як 11 тисяч журналістів з понад 90 країн світу.

РІА «Новости»