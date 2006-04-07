Відбулася прем`єра нового покоління Audi TT

У четвер ввечері відбулася світова прем`єра нового покоління спортивного купе Audi TT. Перший публічний показ автомобіля відбудеться на автошоу в Нью-Йорку вже наступного тижня, а початок продажів новинки запланований на літо цього року.

Новий Audi TT побудований на основі біметалевого шасі: 69 відсотків кузовних елементів виконано з алюмінію, а решту - із сталі, і це допомагає максимально доцільно розподілити вагу автомобіля. У результаті купе відрізняється оптимальним розваженням по осях, а також жорсткішим, порівняно з попередником, кузовом. Новий автомобіль на 14 сантиметрів довший за попередню модель (його довжина зросла до 4,18 метра), і на вісім сантиметрів ширший (1,84 метра).

Дизайн нового Audi TT, попри схожість з попередником, виконано вже в новому фірмовому стилі марки. Ключовими елементами зовнішнього вигляду машини є видовжена V-подібна гратчатка радіатора, вузькі фари головного світла і сильно нахилена задня стійка кузова. Не можна не відзначити і той факт, що Audi TT - це вже, фактично, тридверний хетчбек, а не класичне купе. Задні двері у новинки відкриваються вгору разом із заднім склом.

Комплектуватися Audi TT другого покоління буде поки що тільки двома бензиновими моторами. Перший - це дволітровий чотирициліндровий турбомотор з безпосереднім вприском палива потужністю 200 кінських сил. З нуля до ста кілометрів на годину таке купе може прискорюватися за 6,4-секунди, а його максимальна швидкість - 240 км/год. Другий мотор - 3,2-літровий V6 потужністю 250 кінських сил, запозичений у VW Golf R32. З ним Audi TT розгониться до ста кілометрів на годину за 5,7-секунди, а його максимальна швидкість обмежена 250 км/год. У парі з будь-яким з цих моторів може працювати або шестиступінчата механічна коробка передач, або КПП з двома зчепленнями серії S-Tronic.

Чотирициліндровий Audi TT буде доступний тільки в моноприводній версії, а повнопривідну трансмісію quattro можна буде замовити тільки на автомобіль з мотором V6.

Зазначмо також, що як опцію на нове купе вже восени цього року можна буде замовити нову активну підвіску Audi Magnetic Ride, яка змінює характеристики роботи амортизаторів залежно від стану дорожнього покриття.

Ціни на нове покоління Audi TT наразі не повідомляються.

Лента.ру