NASA проводить екстрену прес-конференцію щодо "позаземного життя" (подію завершено)
20:00, 22 лютого 2017Наука та IT
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Американське аерокосмічне агентство NASA о 20:00 розпочало прес-конференцію щодо відкриття, зробленого за межами Сонячної системи.
NASA анонсувало нове відкриття / twitter.com/nasa
Тема виступу, зазначена у прес-релізі, - "Відкриття за межами нашої Сонячної системи".
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В анонсі йдеться, що будуть представлені нові дані про планети, які обертаються навколо зірок, крім нашого Сонця, відомі як екзопланети. За найоптимістичнішими прогнозами, аерокосмічне агентство може оголосити про те, що за межами Сонячної системи була знайдена якась планета, де теоретично можливе життя.
Видання BuzzFeed з посиланням на інформовані джерела повідомило, що на прес-конференції співробітники NASA розкажуть "якусь приголомшливу інформацію".
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