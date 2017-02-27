Samsung в Барселоні представила два нових планшети

Samsung S3 Galaxy Tab працює під управлінням операційної системи Android 7.0 і призначений для домашнього використання, пише РБК. Він має дисплей діагоналлю 9,7 дюймів і роздільною здатністю 2048 на 1536 пікселів.

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Акцент у пристрої зроблений на розвагах: планшет підтримує новий стандарт виводу зображення HDR. Завдяки ньому пристрій виводить більш яскраве і контрастне зображення. Обсяг основної пам'яті дорівнює 32 Гб і може бути розширений картою пам'яті. У комплекті поставляється стилус S Pen.

Друга модель — Samsung Galaxy Book — представлена відразу в двох варіантах, з дисплеєм діагоналлю 10,6 дюйма і 12 дюймів. Її ключова особливість полягає в процесорах Intel і операційній системі Windows 10. Цей планшет призначений для професійного використання, частих поїздок, де необхідний доступ до звичного програмного інструментарію. Samsung Galaxy Book буде поставлятися в комплекті з клавіатурою.

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Кілька останніх років на MWC Samsung представляв нову модель свого флагманського смартфона Galaxy S, однак цього року виробник порушив традицію. Очікується, що флагманський пристрій Galaxy S8 корейці покажуть ближче до весняної презентації Apple, дата якої поки не оголошена. Попередній захід американського виробника електроніки відбувся 21 березня 2016 року.

За даними IDC, на кінець 2016 року Samsung займав 15,1% на світовому ринку планшетів. За цим показником корейська компанія поступалася лише Apple, чия частка становила 24,7% ринку. За четвертий квартал минулого року Samsung поставила по всьому світу 8 млн планшетних комп'ютерів, що на 1 млн менше, ніж за той же період роком раніше.

Раніше УНІАН повідомляв, що фінська HMD Global, яка отримала ліцензію на виробництво смартфонів і планшетів Nokia терміном на десять років, в рамках Всесвітнього мобільного конгресу (Mobile World Congress, MWC) представила версію класичної Nokia 3310 в новому дизайні, а також три смартфона.