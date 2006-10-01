Іранськими геймерам запропонували висадити в повітря американський танкер

В Ірані випущена нова комп`ютерна гра, метою якої є підрив американського танкера в Перській затоці, повідомляє Reuters.

Гра називається "Counter Strike" і не має нічого спільного з широко відомою однойменною грою. Місія гравця полягає в тому, щоб пробратися на нафтовий танкер і закласти на ньому дві бомби. Вибух танкера має заблокувати рух в Ормузській протоці - морському шляху, яким здійснюється 2/5 світових поставок нафти.

За задумом авторів, гра повинна служити наочною ілюстрацією застереження духовного лідера Ірану аятолли Хаменєї. У червні 2006 року він заявив, що експорт нафти з Перської затоки може опинитися під загрозою, якщо США поведуться неправильно щодо Ірану.

Нагадаємо, що протистояння Вашингтона і Тегерана у зв`язку з іранською ядерною програмою вже давно знайшло своє віддзеркалення в світі комп`ютерних ігор.

Зокрема, в США існує популярна гра під назвою "U.S. attacks Iran" ("США атакує Іран") або "Assault on Iran" ("Напад на Іран"). У ній гравцеві пропонується випробувати себе в ролі американського піхотинця, який одержав завдання знищити іранські ядерні об`єкти.

Лента.ру