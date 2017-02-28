SpaceX має намір відправити космічних туристів до Місяця в 2018 році

Як повідомив засновник компанії Ілон Маск, посадка на поверхню Місяця в рамках експедиції не передбачена, передає Медуза.

Політ буде здійснений на кораблі Dragon 2 (Crew Dragon) за допомогою важкої ракети-носія Falcon Heavy. Перші польоти як Dragon 2, так і Falcon Heavy заплановано на 2017 рік.

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Імена туристів, що звернулися до SpaceX з проханням організувати політ до Місяця, поки не розкриваються. У компанії заявили, що вони вже внесли значну частину плати за політ. Медичні тести і тренування планується розпочати цього року.

В даний час компанія SpaceX доставляє вантажі до МКС і здійснює комерційні запуски. Компанія відпрацювала посадку першої ступені ракети-носія і планує надалі використовувати їх повторно.