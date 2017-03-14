Facebook заборонив розробникам додатків стежити за користувачами, використовуючи їхні дані

У компанії Facebook повідомили, що розробникам додатків заборонили використовувати дані користувачів для стеження, повідомляє Associated Press.

Зазначається, що також розробники не можуть відстежувати активність користувачів для ідентифікації активістів і демонстрантів.

Facebook поширив заяву, в якій йдеться, що розробники "повинні захищати отримані через соціальну мережу дані від несанкціонованого доступу, використання або розкриття. Наприклад, не виробляти інструменти, які будуть використані для стеження".

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Відзначимо, що минулого року Американський союз захисту громадянських свобод встановив, що Facebook і Instagram надали доступ до даних користувачів компанії Geofeedia, яка займається розробкою продуктів для спостереження за замовленням правоохоронних органів. Пізніше обидві компанії перервали дію доступу Geofeedia до акаунтів.