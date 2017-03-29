Samsung офіційно представив смартфон Galaxy S8 (фото, відео)

Південнокорейська компанія Samsung презентувала новий смартфон Galaxy S8 і збільшений Galaxy S8+.

Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.

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Гаджети мають вигнутий екран, а також сканер райдужної оболонки ока. Смартфони представлені в п'яти кольорах: чорному, сірому, срібному, синьому і золотому. Galaxy S8 обладнаний двома камерами – фронтальною в 8 Мп і основною в 12 Мп.

У новому S8 також встановлено віртуальний помічник Bixby. Смартфон обладнаний вбудованою пам'яттю в 64 гігабайти і оперативною 4 гігабайти.

Попередній флагманський смартфон - Galaxy Note 7 - приніс компанії збитки в $5 млрд. При підзарядці гаджет міг спалахнути, через що Samsung довелося відкликати пристрої.