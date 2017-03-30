У Telegram додали голосові дзвінки
15:48, 30 березня 2017Наука та IT
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Поки ця функція працює тільки в Західній Європі.
Також передбачена схема верифікації співрозмовників / trend.az
Месенджер Telegram додав функцію голосових викликів, повідомляється на офіційному сайті сервісу.
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Поки дзвінки працюють тільки на iOS і Android і тільки в Західній Європі.
Як обіцяють розробники, всі дзвінки зашифровані. Також передбачена схема верифікації співрозмовників. Сервіс буде пропонувати порівняти емодзі на екранах.
Telegram додав функцію голосових викликів одним з останніх серед аналогічних сервісів. Раніше це зробили WhatsApp Messenger (Facebook) і Skype, причому з функцією відеодзвінків.
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