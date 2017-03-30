У Telegram додали голосові дзвінки

Поки дзвінки працюють тільки на iOS і Android і тільки в Західній Європі.

Як обіцяють розробники, всі дзвінки зашифровані. Також передбачена схема верифікації співрозмовників. Сервіс буде пропонувати порівняти емодзі на екранах.

Telegram додав функцію голосових викликів одним з останніх серед аналогічних сервісів. Раніше це зробили WhatsApp Messenger (Facebook) і Skype, причому з функцією відеодзвінків.