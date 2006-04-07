Домен .eu розпочинає конкуренцію з .com

Користувачам Інтернет в країнах Євросоюзу з п`ятниці відкрито доступ до реєстрації доменних імен в зоні .eu. Раніше така можливість була надана тільки юридичним особам.

В цілому по ЄС вартість послуги не перевищуватиме 12 євро.

На сьогодні на реєстрацію в зоні .eu вже надійшло 320 тисяч запитів.

"Європа та її громадяни можуть відтепер реєструвати свої доменні імена, користуючись законодавчим захистом Євросоюзу. Я чекаю, що вже сьогодні будуть подані тисячі заявок, що зробить домен .eu не менш значущим, ніж .com", - сказала в зв`язку з цим єврокомісар по інформаційному суспільству і ЗМІ Вів’ян Редінг.

Згідно з даними спеціального дослідження, проведеного в першому кварталі 2005 року європейським агентством Eurostat, в цілому по 25 країнам-членам ЄС послугами Інтернету, щонайменше, раз на тиждень користуються 48% громадян.

Згідно з даними Eurostat, в цілому по ЄС доступ в Інтернет мають 91% компаній і фірм.

Серед країн ЄС більше за все користувачів Інтернету зареєстровано в Нідерландах (78%), у Люксембурзі (77%), Данії (75%) та Швеції (73%), менше за все - в Литві (16%), Чехії (19%), Греції й Угорщині (по 22%), Словаччині (23%).

РІА "Новости"