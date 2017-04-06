"Схожі на Землю" екзопланети системи TRAPPIST-1 визнали непридатними для життя

Астрономи з Обсерваторії Конкоя прийшли до висновку, що система TRAPPIST-1 може виявитися непридатною для життя. Вони пояснюють це тим, що на зірці, навколо якої обертається сім екзопланет, відбуваються потужні викиди плазми. Про це повідомляє видання Science Alert.

Дослідники проаналізували дані про випромінювання зірки, отримані космічним телескопом «Кеплер». За 80-денний період вони зафіксували 42 спалахи високоенергетичного випромінювання. П'ять з них мали відразу кілька піків інтенсивності. Середній час між цими спалахами становив всього 28 годин.

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На думку вчених, місцеві геомагнітні бурі в сотні або тисячі разів сильніше тих, що відбувалися на Землі, включаючи Сонячний супершторм 1859 року. Під час цієї події по всьому світу спостерігалися яскраві полярні сяйва. Крім того, сталася відмова телеграфних систем в Європі та Північній Америці.

За даними фахівців, щоб атмосфера стабілізувалася після зіткнення з викидом плазми від TRAPPIST-1 повинно пройти близько 30 тисяч років. Крім того, сила магнітного поля екзопланет для системи повинна досягати десятків і сотень Гаусс, хоча у Землі ця величина складає 0,5 Гаусс.

У 2016 році астрономи оголосили, що їм вдалося виявити систему TRAPPIST-1, в якій знаходяться три екзопланети. Вони обертаються навколо червоного карлика, віддаленого від Землі на відстань в 39 світлових років. Небесні тіла віддалені один від одного на відстань, що в десять разів менше дистанції від Марса до Землі.