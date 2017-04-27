Samsung готує корисний додаток для водіїв

Компанія Samsung працює над додатком In-Traffic Reply, який буде автоматично відповідати на вхідні повідомлення, поки адресат знаходиться за кермом.

Про це повідомляє Mashable.

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Суть In-Traffic Reply полягає в тому, що сенсори смартфона і GPS-сигнал вловлюють, коли користувач веде машину або їде на велосипеді, і автоматично відповідають на всі отримані повідомлення вибраним шаблоном.

На даний момент додаток тестується в Нідерландах і пропонує на вибір два варіанти відповіді: стандартний «Я за кермом, не можу відповісти» і веселу версію з анімацією.