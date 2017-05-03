До 2020 року Китай планує випустити потяг з максимальною швидкістю 400 км/год - ЗМІ

Китайська корпорація залізничного рухомого складу (CRRC) працює над створенням до 2020 року надшвидкого потяга, який буде здатний розвивати швидкість до 400 км/ч. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на China Daily.

"При розробці і виробництві ми застосуємо нові матеріали, такі як карбонова нитка і алюмінієвий сплав. Вони дозволять знизити вагове навантаження, підвищити енергетичну ефективність", - розповів журналістам Цяо Фен - старший інженер "Чанчуньскої компанії залізничного транспорту", що курирує проект і належить CRRC.

Читайте такожЗ Великобританії до Китаю вирушив перший вантажний поїзд (фото)

За його словами, новий поятг дозволить знизити середнє споживання енергії на пасажира на 10% в порівнянні з нинішніми передовими локомотивами, що розвивають швидкість до 350 км/ч.

"CRRC також планує поставляти ці потяги на експорт", - додав фахівець.

Як зазначають китайські оглядачі, новинка повинна посилити ступінь інтеграції країн, що мають безпосереднє відношення до ініціативи уряду КНР "пояс і шлях" (Економічний пояс Шовкового шляху і Морський шовковий шлях в ХХІ століття, - ред.).

"Сюди відноситься безліч ринків - Середній і Південній Азії, Близького Сходу, а також Східної Європи, - пояснив представник Державного комітету у справах розвитку і реформ Фен Хао. - У результаті багато країн цих регіонів опиняться в меншій залежності від автотранспорту".

Читайте також"Шовковий шлях" з України до Китаю запустимо в березні - Завгородній

Локомотив буде випробуваний на відрізку залізничної ділянки Пекін-Шеньян, який планується підготувати для нового складу до кінця 2019 року.