В Україні встановлено рекорд з відвідуваності ВКонтакте

Український сегмент ВКонтакте встановив рекорд за відвідуваністю після учорашнього рішення Порошенка про блокування соцмережі у країні. Про це повідомили у прес-службі VK Україна.

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"VK встановив новий рекорд в Україні: 18 мільйонів унікальних відвідувачів за добу - на два мільйони більше за минулий тріумф. Учора наша соціальна мережа стала найбільш популярним інтернет-ресурсом країни", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня президент Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, згідно з яким в Україні буде заблоковано доступ до російських соціальних мереж ВКонтакте, Одноклассники, ресурсів Yandex, Mail.ru, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту 1С.