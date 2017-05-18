"Подих дракона": британський садівник-любитель виростив "найпекучіший" перець в світі (фото)

Садівник-любитель з уельського Денбишира виростив гострий перець - ймовірно, самий пекучий у світі. Стручковий перець під назвою "Подих дракона" має 2,4 млн одиниць за шкалою пекучості Сковилла - на 900 тисяч одиниць більше, ніж у нинішнього рекордсмена.

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За словами Сміта, вирощений ним перець "вкрай гострий" і його не можна вживати в їжу, але можна використовувати як альтернативне анестезуючий засіб у бідних країнах.

Майк Сміт займається рослинництвом приблизно вісім років. Виростити "Дихання дракона" йому допомогли вчені-хіміки з Університету Ноттінгема - вони синтезували нове добриво і запропонували його Сміту для випробувань в польових умовах.Виріс на кущі заввишки трохи менше метра перець, ймовірно, не має собі рівних за вмістом капсаїцину - хімічної речовини, що викликає сильне печіння.

Сміт зізнався, що навіть не намагався спробувати своє дітище на смак, попередивши, що "це не буде приємним відчуттям".

"Врешті-решт, треба мати розум", - сказав він.

Садівник пропонує використовувати "Дихання дракона" як анестетик в країнах третього світу, де не вистачає грошей на ліки - сік вирощеного їм перцю при попаданні на шкіру викликає оніміння.

Він також може бути корисний для хворих, які страждають алергією на відомі науці анестезические кошти.

Сміт вже подав заявку на включення "Дихання дракона" в Книгу рекордів Гіннеса як самого пекучого перцю у світі і очікує визнання мирової досягнення від представників компанії.