Nissan готує нове покоління купе 350Z (малюнок)
Керівництво марки хоче дві ринкові ніші
Компанія Nissan найближчим часом візьметься до створення нового покоління спортивного купе Nissan 350Z. За інформацією Edmunds.com, цей автомобіль буде готовий до кінця 2008 - початку 2009 року. Тобто, вже після прем`єри нового Nissan Skyline.
Як повідомляють джерела, близькі до Nissan, наступне покоління 350Z буде багато в чому схоже на автомобіль, що випускається нині. Наприклад, новинка буде побудована на дещо модернізованому шасі нинішньої моделі - вона одержить ширшу колію і дещо інші настройки підвіски. Збережеться і 3,5-літровий атмосферний двигун V6, потужність якого, втім, планується довести до 325 к.с.
Новий Nissan 350Z зміниться ще й ззовні. По-перше, автомобіль одержить ширший кузов з масивними колісними арками, збільшений нахил лобового скла і вужчі фари головного світла. По-друге, не виключено, що дизайнери Nissan зроблять новинку більш схожою на хетчбек - за рахунок оригінального силуету даху і масивнішої задньої стійки.
Тим самим, як вважають фахівці, керівництво марки планує розвести 350Z і майбутній Nissan Skyline по різних ринкових нішах.