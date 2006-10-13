Nissan готує нове покоління купе 350Z (малюнок)

Компанія Nissan найближчим часом візьметься до створення нового покоління спортивного купе Nissan 350Z. За інформацією Edmunds.com, цей автомобіль буде готовий до кінця 2008 - початку 2009 року. Тобто, вже після прем`єри нового Nissan Skyline.

Як повідомляють джерела, близькі до Nissan, наступне покоління 350Z буде багато в чому схоже на автомобіль, що випускається нині. Наприклад, новинка буде побудована на дещо модернізованому шасі нинішньої моделі - вона одержить ширшу колію і дещо інші настройки підвіски. Збережеться і 3,5-літровий атмосферний двигун V6, потужність якого, втім, планується довести до 325 к.с.

Новий Nissan 350Z зміниться ще й ззовні. По-перше, автомобіль одержить ширший кузов з масивними колісними арками, збільшений нахил лобового скла і вужчі фари головного світла. По-друге, не виключено, що дизайнери Nissan зроблять новинку більш схожою на хетчбек - за рахунок оригінального силуету даху і масивнішої задньої стійки.

Тим самим, як вважають фахівці, керівництво марки планує розвести 350Z і майбутній Nissan Skyline по різних ринкових нішах.

Автолента.ру