SpaceX перенесла запуск корабля з вантажем для МКС

Американська компанія SpaceX повідомила про перенесення запуску корабля з вантажем для МКС на 3 червня, передає РБК з посиланням на сообщенине компанії.

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«Ми відходимо від початкового плану через блискавку. Можливість резервного старту відкриється у суботу, 3 червня о 17:07», за київським часом це буде 4 червня о 00:07. Рішення було прийнято за лічені хвилини до запланованого часу пуску.

Раніше компанія повідомляла про 70% придатних для запуску погодних умов. Згідно з планом SpaceX, Dragon повинен доставити на МКС близько 2,7 тонни вантажів. Серед них продовольство, матеріали для проведення понад 250 наукових експериментів. Місія вантажного апарату завершиться 2 липня.

Нагадаємо, 1 травня ракета-носій Falcon 9 із супутником NROL-76 Національного управління військово-космічної розвідки США стартувала з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида).