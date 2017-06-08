Палеонтологи знайшли останки Homo sapiens віком близько 300 тисяч років (відео)

Найстаріший викопні останки Homo sapiens віком близько 300 тисяч років були знайдені у Джебель-Ірхуд, що в Марокко. Вони на 100 тисяч років старші раніше знайдених решток людини. Відкриття було представлено в дослідженні в журналі Nature, - пише CNN.

Це перша подібна знахідна у Північній Африці і вона розширює ареал "колиски людства". Попередні схожі знахідки були на півдні або у Східній Африці. Виявлені скам'янілості, в тому числі частково черепа і нижної щелепи, належать п'яти різним особам, в тому числі трьом молодим дорослим, підліткам і дітям віком близько 8 років. Також були знайдені кам'яні знаряддя, кістки тварин і сліди пожежі.

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Дослідники заявляють, що найкраще у цих скам'янілостях те, що вони "вловлюють момент еволюції". Риси обличчя черепа схожі на сучасних людей, але місце для мозку дуже витягнуте і схоже на таке ж у архаїчно ранніх людей.