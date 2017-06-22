У Сонячній системі допустили існування другого Марса

Астрономи з університету Арізони допустили існування в Сонячній системі десятої планети, по розмірах і масі порівняної із Марсом. Дослідження спрямоване на публікацію в The Astronomical Journal, повідомляє New Scientist.

Схожа на Марс планета розташовується в поясі Койпера — області Сонячної системи, яка знаходиться за орбітою Нептуна і містить безліч крижаних небесних тіл.

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Проведені вченими розрахунки показують, що десята планета може бути віддалена від Сонця на відстань 50 астрономічних одиниць, а її орбіта нахилена до площини екліптики на вісім градусів. Небесне тіло чинить вплив на відомі об'єкти пояса Койпера і, швидше за все, у давнину знаходилося ближче до Сонця.

В даний час в Сонячній системі офіційно налічується вісім планет: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. У січні 2016 року американські вчені виявили докази існування дев'ятої планети, яка за своїми характеристиками нагадує Нептун, але віддалену від Сонця на відстань 600-1200 астрономічних одиниць.