Вчені назвали причину, з якої людство загине

Вчені вважають, що людство може загинути через 1,5 мільярда років, і причиною цього не буде глобальне потепління, брак ресурсів або війна. Вбити людство здатне Сонце, яке наразі сприяє життєдіяльності, передає TechNews.

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Справа в тому, що наше світило постійно підвищує свій градус. З роками воно стає дедалі гарячіше. Через це земні температури також будуть підвищуватися. Це призведе до непоправних наслідків. У першу чергу, почнуть висихати водойми. Одночасно з цим почастішають дощі. Все це зруйнує екосистеми. Крім того, серйозної шкоди життя завдасть радіація. Вона і вб’є остаточно все живе.

У своїх дослідженнях фахівці зовсім не враховували показники наростання глобального потепління. Адже воно провокує підвищення температури зовсім небагато. Це також має вплив на екосистеми, але він дуже малий у порівнянні з тим, як на це все впливає Сонце.