Хакерське угруповання Anonymous заявило, що у NASA є докази існування інопланетян

Хакерська група Anonymous опублікувала заяву, в якій говориться, що аерокосмічне управління NASA може готуватися до оприлюднення фактів існування позаземного життя.

Читайте такожХакер заявив про злом бази даних російського візового центру в США

Про це з посиланням на квітневу промову професора Томаса Зурбачена в Комітеті США з питань науки, космосу та технологій пише сайт наукових новин ScienceAlert.

"Беручи до уваги всі різні види діяльності та місії, які шукають докази наявності позаземного життя, ми знаходимося на порозі одного з найбільш безпрецедентних відкриттів в історії", - сказав професор.

Хакери кажуть, що в ході доповіді вчений заявив, що "потрібно розкрити інформацію про інопланетян, так як це неминуче".

"Екстраординарні заяви вимагають екстраординарних доказів", а хакери не надають жодних нових доказів в своїй заяві. Їх виступ може бути пов'язаний тільки з повідомленням NASA про відкриття ще 219 планет за межами Сонячної системи, 10 з яких схожі на Землю і можуть мати умови для зародження життя", - зазначає редакція сайту.