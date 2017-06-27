Хакери атакували Чорнобильску атомну електростанцію - ЗМІ

Під атаку комп'ютерного вірусу, схожого на вірус-вимагач WannaCry, потрапила Чорнобильска атомна електростанція. Про це пише "Громадське" з посиланням на співробітника станції.

Читайте такожЗМІ дізналися, як приводиться в дію вірус-здирник в Україні

Так, не працюють сервери та сайт ЧАЕС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 червня, кілька українських банків, а також деякі підприємства комерційного і державного секторів зазнали зовнішньої хакерської атаки невідомим вірусом. Як повідомили в Національному банку України, в результаті кібератак банки зазнають труднощів з обслуговуванням клієнтів і проведенням банківських операцій.

Також про хакерську атаку на свої ресурси повідомила державна компанія - оператор об'єднаної енергосистеми - «Укренерго», а також столична енергопостачальна компанія «Київенерго».