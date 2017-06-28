У Житомирі через ризик вірусної атаки патрульна поліція тимчасово призупинила поштові розсилки, повідомляє відомство на своїй сторінці у Фейсбук.

"До уваги кандидатів на посади інспектора патрульної поліції .Шановний кандидате! У зв’язку із ризиком вірусної атаки поштові розсилки тимчасово призупинені. Ви отримаєте лист для завершення реєстрації анкети після поновлення роботи поштових серверів",- сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Житомирі триває набір інспекторів патрульної поліції .

Як повідомляв УНІАН, 27 червня найбільшої хакерської атаки, яка поширює вірус Petya.A, блокує роботу комп'ютерних систем, зазнали українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, українські медіа і ряд інших великих підприємств.