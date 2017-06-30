У Бермудському трикутнику раптово виник небезпечний острів, який привертає увагу акул (фото)

15:06, 30 червня 2017
Наука та IT
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Острів сформувався лише за кілька місяців.

Chadonka

У Бермудському трикутнику раптово виник ще один острів, але людей попередили триматися від нього подалі, повідомляє Metro.

Острів Шеллі-Айленд сформувався лише за кілька місяців в Північній Кароліні.

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Як зазначено в джерелі, він небезпечний для людей через сильні течії у вузькому проміжку, що відокремлює піщаний берег від материка.

Крім того, там плаває багато акул.

За словами вчених, майбутнє острова невідомо: він може рости й надалі, або зникнути так же раптово.

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Теги: #острів#Бермудський трикутник#акули