У Бермудському трикутнику раптово виник небезпечний острів, який привертає увагу акул (фото)

У Бермудському трикутнику раптово виник ще один острів, але людей попередили триматися від нього подалі, повідомляє Metro.

Острів Шеллі-Айленд сформувався лише за кілька місяців в Північній Кароліні.

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Як зазначено в джерелі, він небезпечний для людей через сильні течії у вузькому проміжку, що відокремлює піщаний берег від материка.

Крім того, там плаває багато акул.

За словами вчених, майбутнє острова невідомо: він може рости й надалі, або зникнути так же раптово.