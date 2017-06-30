У Бермудському трикутнику раптово виник небезпечний острів, який привертає увагу акул (фото)
15:06, 30 червня 2017Наука та IT
10192 0
Острів сформувався лише за кілька місяців.
Майбутнє острова невідомо / Chadonka
У Бермудському трикутнику раптово виник ще один острів, але людей попередили триматися від нього подалі, повідомляє Metro.
Острів Шеллі-Айленд сформувався лише за кілька місяців в Північній Кароліні.
Читайте такожУчені показали на відео, як виглядає рельєф дна океану без води
Як зазначено в джерелі, він небезпечний для людей через сильні течії у вузькому проміжку, що відокремлює піщаний берег від материка.
Крім того, там плаває багато акул.
За словами вчених, майбутнє острова невідомо: він може рости й надалі, або зникнути так же раптово.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter