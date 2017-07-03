У США назвали терміни випробування ядерних реакторів для Марса

Тестування ядерних реакторів, призначених для використання на Марсі, в НАСА розпочнуть у вересні 2017 року. Про це в понеділок, 3 липня, повідомляє видання The Independent.

Компактні ядерні реактори створюються в рамках проекту Kilopower. Потужність типової установки становить 10 кіловат, а її висота — менше двох метрів.

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Передбачається, що для марсіанської станції з вісьмома астронавтами потрібно чотири подібних реактора. Пристрої призначені для забезпечення енергією місії при відсутності доступу до сонячного світла. В проект, що виконується НАСА спільно з двома партнерами, інвестовано 11 мільйонів доларів.

Однією зі своїх цілей НАСА бачить відправку в 2030-х роках астронавтів на Червону планету. Для цього космічне агентство з партнерами створює пілотований корабель Orion і надважку ракету SLS (Space Launch System).