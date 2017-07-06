Кібератака в Україні вивела з ладу до 10% приватних, урядових і корпоративних комп’ютерів – АП

Представник українського уряду заявив, що, за приблизними підрахунками, в результаті хакерської атаки, що сталася 27 червня, було виведено з ладу до 10 відсотків приватних, урядових і корпоративних комп’ютерів.

Як передає «Голос Америки», заступник голови президентської адміністрації Дмитро Шимків і колишній директор Microsoft Ukraine заявив інформаційному агентству Associated Press, що це приблизні дані та що вони не включають деяких категорій бізнесових комп’ютерів. Він написав в електронному листі, що половина уражених урядових і комерційних комп’ютерів стали зовсім непридатними. Уражені були, додав він, важливі організації інфраструктури, але головно бізнесові.

Через дев’ять днів після хакерської атаки і поширення віруса офіційні особи ще мусять зробити підсумки того, що сталося. Однак уже відомо, що це справа великих масштабів.

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У середу компанія, яка користувалася податковим програмним забезпеченням, заявила репортерам, що цю програму виявлено у мільйоні комп’ютерів. Цього самого дня представник Національного банку України Антон Кудін заявив, що від атаки постраждала третина українських банків.

Дещо раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, атака спричинила мільйонні збитки для його міністерства.

Експерт з кібербезпеки Віктор Жора каже, що подані Шимковим дані «реалістичні» і що лише йому відомо про зараження вірусом від двох з половиною до трьох тисяч комп’ютерів. Серед жертв були також численні іноземні компанії, від російської нафтової компанії до найбільшого у світі данського перевізника товарів.

У четвер британська компанія Reckitt Benkiser попередила, що кібератака, яка уразила як виробничий сектор, так і доставку товарів, матиме негативний вплив на прибутки.

У заяві до власників цінних паперів компанія заявила:

«Деякі з наших заводів і далі не працюють нормально, але є плани повернутися до повних операцій».

Україна, як уже раніше повідомлялося, у відповідальності за атаку звинувачує Росію, проте представник президента Путіна заявив, що це «абсурд».