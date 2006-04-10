Пошуковий сайт Google переходить на новий алгоритм пошуку, повідомляє Playfuls. Новим алгоритмом стане розробка ізраїльського студента Орі Алона (Ori Alon) під назвою Оріон (Orion).

Повідомляється, що алгоритм Orion оптимізує пошук за рахунок відображення тільки найбільш релевантних результатів, тобто сторінок, що містять інформацію, найточніше відповідних параметрам запиту. Плюс до всього, Orion братиме до уваги такий чинник, як якість сайтів, що індексуються.

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