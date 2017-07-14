У NASA заявили про неможливість у строки відправити астронавтів на Марс

НАСА зізналося, що при наявному фінансуванні не зможе в 2030-х роках відправити астронавтів на Марс. Про це повідомляє видання Ars Technica.

«Я не можу назвати дату, коли люди опиняться на Марсі, і причина цього — в бюджеті, тієї його частини, яка збільшена приблизно на два відсотки, у нас немає поверхневих систем для Марса, — сказав глава підрозділу НАСА з пілотованим польотам Білл Герстенмайер на зустрічі, організованій Американським інститутом аеронавтики і астронавтики. — Вхід [в атмосферу Марса], спуск і посадка — величезний виклик для нас на Марсі».

Керівник допустив, що НАСА, можливо, варто сконцентруватися на місії на Місяць, особливо до тих регіонів, де є водяний лід. Ars Technica зазначає, що виходом для агентства може стати розширення співпраці з такими приватними компаніями, як SpaceX, Blue Origin і United Launch Alliance.

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«Ми повернемося на Місяць, ми вирушимо до Марса і рушимо далі, туди, куди наших онуків поведе мрія», — заявив 6 липня 2017 року віце-президент США Майкл Пенс, виступаючи перед співробітниками Центру космічних польотів імені Кеннеді на космодромі на мисі Канаверал.

У жовтні 2015 року Чарльз Болден, обіймав посаду голови американського космічного агентства, заявив, що «НАСА знаходиться ближче всього до відправлення американських астронавтів на Марс, ніж коли-небудь раніше. (...) НАСА спрямовує нашу націю і весь світ у подорож на Марс».