Вчені виявили джерело останнього інопланетного сигналу
Сигнали зафіксовані в травні 2017 року. Подальші спостереження підтвердили їх існування.
Незвичайний сигнал, який, як вважалося раніше, виходить від червоного карлика Росс 128 і може бути пов'язаний з інопланетними цивілізаціями, має земне походження. Про це повідомляється на сайті Університету Пуерто-Ріко.
«Сигнал, швидше за все, породжений одним або кількома супутниками, що знаходяться на геостаціонарній орбіті. Поки ми не виключаємо інші варіанти і вивчаємо аномалії форми сигналу», — сказав професор Абель Мендес, який першим помітив це випромінювання.
Сигнали зафіксовані в травні 2017 року. Подальші спостереження підтвердили їх існування.
Читайте такожВчені через 40 років розкрили таємницю загадкового сигналу з космосу
Вчені висунули кілька версій походження випромінювання, у тому числі незвичайну зоряну активність, викиди від інших фонових об'єктів або перешкоди від супутникового зв'язку.
Нове дослідження показало, що незвичайні сигнали виходять не з системи Росс 128, як вважалося раніше, а від геостаціонарних супутників, які випромінюють хвилі з характеристиками, якими керуються вчені при вивчені інопланетного сигналу.