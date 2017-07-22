Вчені виявили джерело останнього інопланетного сигналу

15:52, 22 липня 2017
Наука та IT
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Сигнали зафіксовані в травні 2017 року. Подальші спостереження підтвердили їх існування.

spacetelescope.org

Незвичайний сигнал, який, як вважалося раніше, виходить від червоного карлика Росс 128 і може бути пов'язаний з інопланетними цивілізаціями, має земне походження. Про це повідомляється на сайті Університету Пуерто-Ріко.

«Сигнал, швидше за все, породжений одним або кількома супутниками, що знаходяться на геостаціонарній орбіті. Поки ми не виключаємо інші варіанти і вивчаємо аномалії форми сигналу», — сказав професор Абель Мендес, який першим помітив це випромінювання.

Сигнали зафіксовані в травні 2017 року. Подальші спостереження підтвердили їх існування.

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Вчені висунули кілька версій походження випромінювання, у тому числі незвичайну зоряну активність, викиди від інших фонових об'єктів або перешкоди від супутникового зв'язку.

Нове дослідження показало, що незвичайні сигнали виходять не з системи Росс 128, як вважалося раніше, а від геостаціонарних супутників, які випромінюють хвилі з характеристиками, якими керуються вчені при вивчені інопланетного сигналу.

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Теги: #вчені NASA#інопланетний сигнал#супутники Землі