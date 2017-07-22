Вчені виявили джерело останнього інопланетного сигналу

Незвичайний сигнал, який, як вважалося раніше, виходить від червоного карлика Росс 128 і може бути пов'язаний з інопланетними цивілізаціями, має земне походження. Про це повідомляється на сайті Університету Пуерто-Ріко.

«Сигнал, швидше за все, породжений одним або кількома супутниками, що знаходяться на геостаціонарній орбіті. Поки ми не виключаємо інші варіанти і вивчаємо аномалії форми сигналу», — сказав професор Абель Мендес, який першим помітив це випромінювання.