Єврокомісія не проти доброго ядерного енергоблоку

Європейська Комісія дозволила Франції побудувати новий ядерний енергоблок.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Комісія у рамках угоди “Євроатом” дала згоду на будівництво реактору типу EPR (Європейський водний реактор високого тиску) потужністю 1630 МВт на станції Фламанвіль.

Реактори цього типу були розроблені у 1990-х роках французькими компаніями EDF та AREVA-ANP.

Головною метою при розробці цих реакторів було досягнення більш високого рівня ядерної безпеки, захисту оточуючого середовища та покращення економічних показників.

Порівняно з діючими реакторами у Франції реактор типу EPR вимагає ядерного пального на 17% менше. Його термін експлуатації передбачений у 60 років.