Єврокомісія не проти доброго ядерного енергоблоку
21:45, 24 жовтня 2006Наука та IT
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EPR вважається безпечним і економічним
Європейська Комісія дозволила Франції побудувати новий ядерний енергоблок.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.
Комісія у рамках угоди “Євроатом” дала згоду на будівництво реактору типу EPR (Європейський водний реактор високого тиску) потужністю 1630 МВт на станції Фламанвіль.
Реактори цього типу були розроблені у 1990-х роках французькими компаніями EDF та AREVA-ANP.
Головною метою при розробці цих реакторів було досягнення більш високого рівня ядерної безпеки, захисту оточуючого середовища та покращення економічних показників.
Порівняно з діючими реакторами у Франції реактор типу EPR вимагає ядерного пального на 17% менше. Його термін експлуатації передбачений у 60 років.
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