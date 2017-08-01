Влада Індонезії дозволить доступ до Telegram
Влада Індонезії присилала команді Telegram список каналів, які пропагують тероризм, але сервіс не міг швидко їх заблокувати.
Міністр комунікації та інформаційних технологій Індонезії Рудіантара заявив, що уряд дозволить Telegram працювати на території країни, оскільки компанія вживає заходів для боротьби з небажаним контентом, передає kommersant.ru. Рудіантара до зустрічі в Джакарті з засновником месенджера Павлом Дуровим заявив, що вони «домовилися зберегти доступ до Telegram».
Читайте такожДуров погодився зареєструвати Telegram в Росії, але відмовився надавати дані про листування користувачівУряд Індонезії заблокував Telegram 14 липня. Павло Дуров визнав, що міністерство комунікацій і інформаційних технологій Індонезії надсилало команді Telegram список каналів, які пропагують тероризм, але сервіс не зміг оперативно заблокувати їх. Месенджер збирався найняти групу модераторів зі знанням індонезійської мови і культури, щоб активніше співпрацювати з владою країни в плані блокування терористичної пропаганди.