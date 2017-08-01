Влада Індонезії дозволить доступ до Telegram

Міністр комунікації та інформаційних технологій Індонезії Рудіантара заявив, що уряд дозволить Telegram працювати на території країни, оскільки компанія вживає заходів для боротьби з небажаним контентом, передає kommersant.ru. Рудіантара до зустрічі в Джакарті з засновником месенджера Павлом Дуровим заявив, що вони «домовилися зберегти доступ до Telegram».

Читайте такожДуров погодився зареєструвати Telegram в Росії, але відмовився надавати дані про листування користувачівУряд Індонезії заблокував Telegram 14 липня. Павло Дуров визнав, що міністерство комунікацій і інформаційних технологій Індонезії надсилало команді Telegram список каналів, які пропагують тероризм, але сервіс не зміг оперативно заблокувати їх. Месенджер збирався найняти групу модераторів зі знанням індонезійської мови і культури, щоб активніше співпрацювати з владою країни в плані блокування терористичної пропаганди.