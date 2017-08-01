"Найдовше сонячне затемнення": вчені прогнозують нові відкриття, астрологи - нещастя Трампу

21 серпня жителі та гості США стануть свідками унікального сонячного затемнення, яке можна буде побачити на території всієї країни, від океану до океану, в 14 штатах від Орегони до Південної Кароліни.

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"Євроньюз" підготував список з 11 корисних і цікавих фактів, які можуть стати вам у пригоді в цей день.

1). Рекомендації NASA. Незважаючи на те, що повне затемнення триватиме всього близько 2,5 хвилин, спостерігаючи за ним потрібно дотримуватися певних правил безпеки . Фахівці не рекомендують дивитися прямо на Сонце, так як це може згубно позначитися на зір людини. Єдиний спосіб безпечно спостерігати – це використовувати спеціальні окуляри для затемнення з захищеними фільтрами склом. Саморобні фільтри або звичайні сонцезахисні окуляри, навіть дуже темні, не забезпечують необхідного рівня захисту. В даний час 4 виробника спеціалізованої оптики сертифікували свої окуляри для затемнення як відповідні міжнародним стандартам: Rainbow Symphony, American Paper Optics, Thousand Oaks Optical, TSE 17.

Перед тим, як використовувати такі окуляри, переконайтеся, що скло не пошкоджено: на ньому не повинно бути ніяких подряпин і відколів. Діти повинні використовувати такі окуляри тільки під наглядом дорослих. Знімати і одягати спеціальні окуляри можна лише не дивлячись на Сонце. На затемнення можна дивитися через об'єктив камери, телескоп, бінокль або будь-які інші оптичні прилади, на яких не встановлений спеціальний фільтр, навіть якщо на вас надіті спеціальні окуляри. Сонячні промені, пройшовши через лінзи камери або телескопа, можуть пошкодити фільтр окуляри і проникнути в око, що може призвести до серйозної травми.

2). Затемнення триватиме дуже короткий час. Навіть в самому епіцентрі тіні, чий діаметр складе 113 км. Глядачі опиняться в майже повній темряві всього протягом двох з половиною хвилин. Тінь Місяця буде переміщатися зі швидкістю від 2129 км/год до 3600 км/год.

3). Подібні затемнення вкрай рідкісні. Це перше повне сонячне затемнення в Північній Америці за останні 99 років, з 1918 року.

Наступне затемнення, яке перетинає Північну Америку від одного океану до іншого відбудеться тільки 12 серпня 2045 року.

4). Для зйомок сонячної корони NASA запустить спеціальні розвідувальні реактивні літаки" з встановленими на них телескопами, що дозволить спостерігати затемнення в цілому 7 хвилин. NASA припускає, що ця "гонитва за затемненням" допоможе вченим дізнатися більше про те, як влаштовано сонце.

5). Якщо ви опинитеся 21 серпня 2017 року на судні в північній частині Тихого океану, вам не вдасться побачити схід Сонця тому що затемнення вже почнеться. Таке явище рідко бачили навіть ветерани спостережень за сонячними затемненнями. Затемнення досягне суші приблизно о 10 годині 15 хвилин за місцевим часом, на північ від Ньюпорта в штаті Орегон.

6). Кожен може допомогти американському космічному агентству NASA під час затемнення, вимірюючи температуру повітря і щільність хмар під час затемнення. Ці дані, передані через додаток Globe Observer послужать вченим, що вивчають систему Землі:

7). Американський космічний апарат для спостереження за Сонцем і Землею DSCOVR -"Діскавері" – буде спостерігати затемнення з космосу. Це єдиний супутник NASA, який знаходиться досить далеко від нашої планети, щоб побачити її цілком. Він буде стежити за пересуванням тіні Місяця під час затемнення з відстані 1,5 мільйона кілометрів.

8). Затемнення пройде по багатьом великим містам США, включаючи: Айдахо-Фолс, Айдахо; Каспер, Вайомінг; Гранд-Айленд і Лінкольн, Небраска; Канзас-Сіті, штат Канзас; Сент-Луїс, Міссурі; Боулінг Грін, штат Кентуккі; Нашвілл, Теннессі; Грінвілл і Чарльстон, Південна Кароліна.

9). 12 мільйонів людей, що живуть в районах, де Місяць повністю закриє Сонце, зануривши Землю в темряву, 200 мільйонів осіб зможуть спостерігати часткове затемнення. Низка шкіл в цей день будуть закриті, в інших пройдуть спеціальні уроки. Астрономи – любителі запланували поїздки в зону затемнення.

10). Сонячні затемнення часто пов'язують з поганими ознаками. 2017 рік не став винятком. Астрологи попереджають, що це затемнення в США обіцяє погані новини президенту Дональду Трампу. Вчені, звичайно, заявляють, що це повна нісенітниця.

І нарешті:

11). Це перше подібне затемнення в епоху соціальних мереж. Щоб поділитися вашими спостереженнями, ми пропонуємо використовувати хештег #Eclipse2017