Міжзоряний космічний нанокорабель подав сигнал Землі

Найменший із створених людьми космічних кораблів - Sprite - подав сигнал, перебуваючи на орбіті Землі. Запуск зонда був проведений в рамках підготовки польоту подібних апаратів на сусідній зоряній системі Альфа Центавра. Про це повідомляється в прес-релізі, опублікованому на сайті Phys.org.

Sprite, який важить всього чотири грами, був розроблений Заком Манчестером зі Стенфордського університету США. За словами винахідника, створення нанокораблей стало можливим завдяки розвитку напівпровідникових технологій. Більшість функцій таких апаратів можуть виконуватися пристроєм з однієї інтегральної схеми.

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