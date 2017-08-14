Міжзоряний космічний нанокорабель подав сигнал Землі
Sprite, який важить всього чотири грами, був розроблений Заком Манчестером зі Стенфордського університету США.
Найменший із створених людьми космічних кораблів - Sprite - подав сигнал, перебуваючи на орбіті Землі. Запуск зонда був проведений в рамках підготовки польоту подібних апаратів на сусідній зоряній системі Альфа Центавра. Про це повідомляється в прес-релізі, опублікованому на сайті Phys.org.
Sprite, який важить всього чотири грами, був розроблений Заком Манчестером зі Стенфордського університету США. За словами винахідника, створення нанокораблей стало можливим завдяки розвитку напівпровідникових технологій. Більшість функцій таких апаратів можуть виконуватися пристроєм з однієї інтегральної схеми.
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У Sprite були попередники, проте їх відправили в космос без можливості зв'язатися з Землею. Інші нанокораблі повинні бути ще менші і мати лазерний парус — механізм, який дозволяє збирати лазерне світло, що випромінюється з Землі. Це дозволить розвинути швидкість, що дорівнює 20 відсоткам від швидкості світла.
Вчені з Корейського університету науки і техніки і Гарвардського університету вважають, що нанокорабль на лазерних вітрилах, який планується відправити до α Центавра, через обертання відхилиться від наміченого курсу.
Подвійна зірка α Центавра знаходиться на відстані 4,36 світлового року від Землі. Ймовірно, в цю систему (світила A і B) входить червоний карлик α Центавра C. Зірки α Центавра A і B за своїми фізичними характеристиками схожі на Сонце, але старше його на 1,5 мільярда років.