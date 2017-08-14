NASA готується до створення ракет для подорожей в Сонячній системі

Космічне агентство NASA і компанія Ad Astra готуються до 100-годинного тестування плазмової ракети. На думку вчених, вона в майбутньому зможе перевозити вантаж на Місяць або Марс, а також подорожувати по просторах Сонячної системи, повідомляє Ars Technica.

Джерела зазначають, що ракета нового типу буде працювати, нагріваючи неон або аргон до високих температур за допомогою магнітних полів. Тоді розпечена плазма буде вистрілювати з ракети на великій швидкості, тим самим забезпечуючи рух.

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Дослідники стверджують, що такий двигун може бути використаний тільки в невагомості, тобто з низької навколоземної орбіти, або в якості останньої ступені ракети.