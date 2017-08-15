"Що серце підкаже": глядачі визначили найбільш драматичні сцени "Гри престолів" за допомогою вимірювання пульсу

Розробники мобільного додатка Cardiogram для «розумних» годин Apple Watch провели незвичайний експеримент, приурочений до старту нового сезону «Гри престолів».

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Близько 300 осіб взяли участь в перегляді перших 4 серій нового сезону. А в цей час у них знімалися показання пульсу.

У ході експерименту було проведено близько 2,3 млн вимірювань, в результаті чого з'ясувалося, що навіть очікування виходу улюбленої серії прискорювало серцебиття. Але найсильніше глядачі реагували на драматичні сцени, а не криваві або жорстокі, пише "Технот".

Так, п'яте місце посіла сцена важкої розмови Дейенеріс з «шептуном» Варисом, в якій вона дорікає його в минулому службі на супротивників з будинків Баратеонов і Ланністеров. Варису за підтримки Тіріона вдається порозумітися, проте середня частота пульсу у глядачів досягає при цьому 76 ударів на хвилину.

Третю і четверту позиції з 83 уд/хв ділять дві сцени: пропозиція шлюбу, з яким до Серсеї Ланністер з'явився морський розбійник Эурон Грейджой, а також спір Дейенеріс з тими, що приїхали до неї на Драконівські камінь Давосом і Джоном Сноу, завершується ефектною фразою «не має значення, чий скелет буде сидіти на Залізному Троні».

Друге місце, як і очікувалося, отримав епізод помсти Арьї Старк клану Фреєв – жорстоке початок сезону піднімало пульс глядачів до 83,2 удару на хвилину. Лідером же за впливу стала сцена атаки Джеймі Ланністеров на Дейенеріс і її вже цілком дорослого дракона Дрогона (четверта серія) – цілий 91 удар на хвилину.