Сонячне затемнення 21 серпня: як пережити і чого очікувати (відео)

У понеділок, 21 серпня, в темряву посеред дня поринуть 12 мільйонів осіб: повне сонячне затемнення побачать жителі американських штатів від Орегона до Південної Кароліни. Про це повідомляє Русская служба ВВС.

Жителі міста Карбондейл в штаті Іллінойс побачать найтриваліше повне затемнення - сонце буде закрито Місяцем 2 хвилини 41 секунду. Ще 200 млн осіб зможуть побачити часткове затемнення.

В Україні повне затемнення відбудеться о 21:25 за київським часом. УНІАН проведе онлайн-трансляцію затемнення на сайті і Facebook.

Як зазначає ТСН, затемнення роблять сильний вплив на підсвідомість, внутрішній світ і психологічний стан людини. Вважається, що сонячне затемнення більше впливає на самопочуття і поведінку чоловіків, а місячне – жінок. Найчутливіші до затемнення діти і літні люди.

Під час сонячного затемнення можливі проблеми з фізичним здоров'ям: головні болі, скачки тиску, загострення хронічних захворювань.

Рекомендується безпосередньо день затемнення, 21 серпня, провести в спокійній обстановці і не робити нічого незвичайного або ризикованого.

Затемнення відбуватиметься в 29-му градусі Лева, творчого знака зодіаку, тому одна з головних тем затемнення – творчість. Для людей творчих професій, а також для сфери мистецтва, сонячне затемнення 21 серпня несе благотворний вплив, обіцяючи період нових можливостей, натхнення та розкриття талантів.