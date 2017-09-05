Астрономи дізналися, що два супутники Урану зіткнуться один з одним через мільйон років

Американські астрономи показали, що Крессида і Дездемона, два супутники Урану, зіткнуться один з одним. Препринт дослідження доступний на сайті arXiv.org і прийнятий до публікації в The Astronomical Journal, повідомляє New Scientist.

Зіткнення супутників повинне відбутися приблизно через мільйон років. В даний час їх орбіти віддалені один від одного всього на 900 кілометрів.

До таких висновків автори прийшли, оцінивши масу і щільність (близько 0,86 грама на кубічний сантиметр) Крессіди, а також змоделювавши її рух за кілька мільйонів років. Вчені вважають, що в минулому Крессида і Дездемона могли стикатися один з одним або іншими небесними тілами, на що вказують дві дифузні пилові хмари, що знаходяться поблизу супутників.

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Місяці відкриті в січні 1986 року по знімках зі станції Voyager 2. Супутники неправильної форми в поперечнику не перевищують 90 кілометрів.

Вперше про можливість зіткнення Крессиди і Дездемони стало відомо в 1997 році, проведені тоді оцінки вказували, що катастрофа відбудеться через 4-100 мільйонів років. Також повинні зіткнутися, наприклад, Купідон і Белінда, два інших супутника Урану. Фахівці вважають, що кільцева система планети сформувалася в результаті безлічі зіткнень його різних місяців.