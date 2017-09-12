"Безмежний" екран і немає кнопки Home: Apple презентувала ювілейний iPhone X (фото, відео)

Американська корпорація Apple представила ювілейний новий iPhone X. Презентація відбулася в новому кампусі Apple Park, а саме в конференц-центрі, який отримав назву "театр Стіва Джобса".

У новому iPhone немає звичної для користувачів Apple кнопки "Home" - вона стала віртуальною. Замість цього з'явився Face ID – сканування бличчя.

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Рамки навколо дисплея стали практично непомітні. Розташування камер на тильній стороні перейшло у вертикальне положення. З IPS-матриці компанія перейшла на OLED-дисплей. Сам айфон практично скляний, ободок - сталевий каркас.

Щоб викликати Siri, треба затиснути бічну кнопку. Характеристики: екран Super Retina з діагоналлю 5,8 дюймів, OLED з роздільною здатністю 2436×1125, водонепроникність. В новому айфоні можна буде відправляти 3D-emoji, які будуть повторювати рухи вашого обличчя.