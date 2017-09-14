Астрономи пояснили походження головного поясу астероїдів

Французькі і бразильські вчені пояснили формування головного поясу астероїдів, що розташований між орбітами Марса і Юпітера. Дослідження опубліковане в Science Advances.

Фахівці показали, що пояс астероїдів спочатку був практично порожнім, однак у процесі еволюції Сонячної системи заповнився астероїдами S - і С-типу, які нині формують, відповідно, внутрішній і зовнішній краї пояса.

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Перші (силікатні) астероїди проникли в пояс з внутрішніх меж орбіти Марса, а другі (вуглецеві) — із зовнішньої орбіти Юпітера. До таких висновків автори прийшли в результаті комп'ютерного моделювання.

Дослідження вчених підтверджує одну з популярних гіпотез походження головного поясу, згідно якої останній виник в результаті формування планет земної групи і газових гігантів, а не руйнування великого небесного тіла.