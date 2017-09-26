Влада Ірану пред'явила обвинувачення засновнику "ВКонтакте" Павлу Дурову

Влада Ірану пред'явила звинувачення засновнику месенджера Telegram і "ВКонтакте" Павлу Дурову. Дуров заявив, що він здивований.

Як заявив прокурор Тегерана Аббас Джафарі Долатабаді, якого цитує іранське агентство ISNA, месенджером користуються бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава", передає Русская служба BBC.

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Крім того, як вважає іранська влада, месенджер можуть використовувати для торгівлі людьми та наркотиками, а також для поширення дитячої порнографії.

Сам Дуров заявив, що не згоден з пред'явленими звинуваченнями.

"Я здивований. Ми активно займаємося блокуванням терористичного та порнографічного контенту в Ірані. Я думаю, що реальні причини звинувачення інші", - написав він у Twitter.

Які ці причини, Дуров не уточнив. Він підкреслив, що щодня модератори Telegram блокують більше тисячі каналів і чатів з порнографією і закликами до тероризму.

Telegram - самий популярний месенджер в Ірані, де заблоковані "Твіттер" і "Фейсбук". У 2015 році влада країни заблокувала і Telegram, вимагаючи від адміністрації месенджера перенести сервери в Іран.

Згодом месенджер було розблоковано, а влітку 2017 року у Тегерані заявили, що Telegram переніс частинe серверів на іранську територію.

Дуров, у свою чергу, говорив, що іранська влада, можливо, малf на увазі так звані CDN-ноди. У деяких країнах Telegram орендує їх для прискорення обміну інформацією в сервісі. Такі вузли не зберігають жодної приватної інформації, підкреслював Дуров.

Як зазначає Іранська служба Бі-бі-сі, пред'являючи обвинувачення Дурову, влада країни може намагатися добитися від нього перенесення серверів.